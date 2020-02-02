Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Bayrampaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

02.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:54
Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ocak'ta 'ndeki metruk evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 38,8 gram kubar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirdi.

Evde bulunan Burak S. (21), Semih A. (27) ve Şeyhmus A. (19) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak S. tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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