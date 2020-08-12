Bayrampaşa'da parklar yenileniyor Bayrampaşa Belediyesi, Dr. Sümer Çavdar Parkı'nda yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Bayrampaşa Belediyesi, Dr. Sümer Çavdar Parkı'nda yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Büyük bir hızla devam eden çalışma ile parkın büyüklüğünün iki katına çıkartılması ve parktaki yeşil alan miktarı ile ağaç sayısının artırılması planlanıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçedeki parkların sayısını artırırken diğer taraftan mevcut parkları bir bir yeniliyor. Bu kapsamda Orta Mahalle'de bulunan Dr. Sümer Çavdar Parkı'nda da yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Büyük bir hızla devam eden çalışmalar çerçevesinde, parkın büyüklüğü iki katına çıkartılıyor, parktaki ağaç sayısı ile yeşil alan miktarı artırılıyor ve çocuk oyun grupları yenileniyor. Ayrıca parka yepyeni bir havuz yapılıyor ve toplam 11 adet işlevsel oturma grubu (kamelya ve pergola) inşa ediliyor. Parktaki çalışmaların hızlıca tamamlanarak, parkın yepyeni görünümüyle kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA