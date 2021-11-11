Bayrampaşa'da ilkokul öğrencilere 16 bin meşe palamudu dağıtıldı - Haberler
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Bayrampaşa'da ilkokul öğrencilere 16 bin meşe palamudu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da ilkokul öğrencilere 16 bin meşe palamudu dağıtıldı Başkan Aydıner çocuklarla beraber meşe palamudunu dikti Bayrampaşa Belediyesi ilçede bulunan okullardaki öğrencilere toplam 16 bin meşe palamudu dağıttı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da ilkokul öğrencilere 16 bin meşe palamudu dağıtıldı

Başkan Aydıner çocuklarla beraber meşe palamudunu dikti

İSTANBUL - Bayrampaşa Belediyesi ilçede bulunan okullardaki öğrencilere toplam 16 bin meşe palamudu dağıttı. Başkan Aydıner'de öğrenciler ile birlikte meşe palamudunu dikti.

Bayrampaşa Belediyesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. İlçede bulunan tüm ilkokul öğrencilerine 16 bin meşe palamudu dağıtıldı. Tuna İlkokulu'nda tohum dağıtım etkinliğine Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner katıldı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Aydıner, çocuklara proje hakkında bilgi verdikten sonra meşe palamutlarını sınıfta kendi elleriyle dağıttı. Dağıtılan meşe palamutları çocukların ve öğretmenlerin kontrolünde 1 yıl evde bakımı sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığının belediye için uygun gördüğü yerde çocuklar tarafından fidan dikilip hatıra ormanına dönüşecek.

"Yeşile ihtiyacımız var"

Yeşilin önemine vurgu yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner: "Dünya Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle bütün okullarımızda böyle mükemmel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. 16 bin meşe palamudu tohumlarını çocuklarımıza dağıtıyoruz. İkişer adet vereceğiz aynı zamanda saksı da veriyoruz, toprağı da içeride olmak şartıyla. Çocuklarımız bunları evde güzel bir şekilde dikecekler ve 1 yıl bakımlarını yapacaklar 1 yıl sonrada, adı soyadı plaket olarak üzerine yerleştirip, Orman Bakanlığından tahsis edilen bir alanda Bayrampaşa Belediyesi'ne hatıra ormanı ve çocuklarımızın adlarının olduğu ormanı Bayrampaşa halkına ve çocuklarımıza hediye edeceğiz. Bu nedenle çevre duyarlılığına daha artırabilmek için daha çok yeşile ihtiyacımız olan güzelliği ortaya koyabilmek için böyle bir şeyi düşündük" ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa'da ilkokul öğrencilere 16 bin meşe palamudu dağıtıldı

Bayrampaşa'da ilkokul öğrencilere 16 bin meşe palamudu dağıtıldı

Bayrampaşa'da ilkokul öğrencilere 16 bin meşe palamudu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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