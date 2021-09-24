BAYRAMPAŞA'DA CAMI AÇIK ÇEKİCİDEN TELEFON HIRSIZLIĞI - Haberler
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BAYRAMPAŞA'DA CAMI AÇIK ÇEKİCİDEN TELEFON HIRSIZLIĞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da bir kişi, sürücüsünün camını açık bıraktığı çekiciden cep telefonu çaldı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da bir kişi, sürücüsünün camını açık bıraktığı çekiciden cep telefonu çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Eylül Salı günü öğle saatlerinde Bayrampaşa Rami Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekici arızalanan bir aracı kaldırmak için yanına yanaştı. Sürücünün çekiciden inip, diğer araçla ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, açık olan camdan elini uzatarak şoför kabinindeki cep telefonunu çaldı. Çekiciye döndüğünde cep telefonunun olmadığını gören sürücü, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlığı gören şoför, görüntüleri de alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

BAYRAMPAŞA'DA CAMI AÇIK ÇEKİCİDEN TELEFON HIRSIZLIĞI

BAYRAMPAŞA'DA CAMI AÇIK ÇEKİCİDEN TELEFON HIRSIZLIĞI

BAYRAMPAŞA'DA CAMI AÇIK ÇEKİCİDEN TELEFON HIRSIZLIĞI

BAYRAMPAŞA'DA CAMI AÇIK ÇEKİCİDEN TELEFON HIRSIZLIĞI
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Haber: BAYRAMPAŞA'DA CAMI AÇIK ÇEKİCİDEN TELEFON HIRSIZLIĞI - Haberler
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