Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
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Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da 3 katlı metruk bir binanın çatısı alev alev yandı.

Bayrampaşa'da 3 katlı metruk bir binanın çatısı alev alev yandı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmazken yangın çok sayıda itfaiye ekinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 01: 00 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalle Nar Sokak'ta yaşandı. Sokak içerisinde bulunan 3 katlı metruk binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan çatıdaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alev alev yanan çatı cep telefonu kamerasında

Binanın çatı katında çıkan yangında alevler yükselirken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay sonrası yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Bayrampaşa'da 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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