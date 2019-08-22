Bayramlaşmaya gitti 9 gündür kayıp

22.08.2019 10:42

GAZİANTEP'te Kurban Bayramı'nın son günü bayram ziyareti için evden çıkan epilepsi hastası Hüseyin Şahan'dan (48), 9 gündür haber alınamıyor.

Evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Şahan, iddiaya göre, ailevi sorunlarından dolayı 2 ay önce Durataş Mahallesi'ndeki babasına ait evde yaşamaya başladı. Kurban Bayramı'nın son günü, babası Şıhlı Şahan(90) ile birlikte yakınlarına bayram ziyaretine gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra babasından ayrılan Hüseyin Şahan'dan aradan geçen 9 güne rağmen haber alınamadı.

'OĞLUMUN ÖLÜSÜ YA DA DİRİSİNİ İSTİYORUM'

Oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyen Şıhlı Şahan, yetkililerden yardım istedi. Baba Şahan, "Bayramın son günüydü. Beraber Gaziantep merkeze geldik. Ben otobüsten indim. Kendisi 'Ben bayramlaşıp, geleceğim' dedi. Ben de çabuk gelmesini söyledim. 'Ablanın evine gel, oradan da köye gidelim' dedim. Bayramlaştığı yakınımızın evinden, yemek yedikten sonra köye döneceğini söyleyerek çıkmış. Otobüse binmiş sonra haber alamadık, kayıp olmuş. Ben oğlumun ölüsünün ya da dirisinin bulunmasını istiyorum" dedi.

Hüseyin Şahan'ın ağabeyi Yusuf Şahan da kardeşinin hasta olduğunu belirterek, "Kardeşimin ailesiyle sorunları vardı. İki aydır babamla birlikte kalıyor. Bayramın son günü, sabah saatlerinde bir yakınımız ile bayramlaşmaya gidiyor. Babam, kardeşime, bayramlaştıktan sonra kız kardeşimin evine gelmesini söylüyor. Yetkililerden yardım istiyoruz. Öldüğünden şüphe ediyoruz. Dört gözle bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA