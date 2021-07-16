Bayramın 1. günü ne zaman, 2. günü ne zaman, 3. günü ne zaman, 4. günü ne zaman? 1. 2. 3. ve 4 gün hangi gün? Kurban Bayramı 2021 Diyanet takvimi!
Kurban Bayramı 4 gündür. Bayramın günleri her sene değişmektedir. Hicri günlerin tarihinde her yıl farklılıklar olduğu için bu sene de Kurban Bayramı günleri farklı tarihlere denk geliyor. Peki, bayramın 1. günü ne zaman, hangi gündür? Bayramın 2. günü hangi gün, ne zaman? Bayramın 3. günü ne zaman, hangi gün? Kurban bayramının 4. günü ne zaman, hangi gün? Tüm Diyanet takvimi haberimizde...
Ramazan bayramı 3 gün sürerken Kurban bayramı ise 4 gün sürmektedir. Peki 2021 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? Kurban bayramı günleri ne zaman? Kurban bayramı hangi günlere tekabül ediyor? Bayramın ilk günü ne zaman? Bayramın birinci günü hangi gün? Bayramın ikinci günü hangi gün? Bayramın üçüncü günü ne zaman, hangi gün? Bayramın son günü ne zaman? Bayramın dördüncü son günü hangi gündür?
KURBAN BAYRAMI 2021 DİYANET TAKVİMİ
Kurban Bayramı 4 gün olacaktır. Kurban Bayramı günleri ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- - Kurban Bayramı Arife Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi
- - Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı
- - Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba
- - Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe
- - Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi günüdür.
KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın birinci günü 20 Temmuz Salı günüdür. Bayramın 1. günü 20 Temmuz'dur.
KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın ikinci günü 21 Temmuz Çarşamba günüdür. Bayramın 2. günü 21 Temmuz'dur.
KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın üçüncü günü 22 Temmuz Perşembe günüdür. Bayramın 3. günü 22 Temmuz'dur.
KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın dördüncü günü 23 Temmuz Cuma günüdür. Bayramın 4. günü 23 Temmuz'dur.