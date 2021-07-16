Bayramın 1. günü ne zaman, 2. günü ne zaman, 3. günü ne zaman, 4. günü ne zaman? 1. 2. 3. ve 4 gün hangi gün? Kurban Bayramı 2021 Diyanet takvimi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramın 1. günü ne zaman, 2. günü ne zaman, 3. günü ne zaman, 4. günü ne zaman? 1. 2. 3. ve 4 gün hangi gün? Kurban Bayramı 2021 Diyanet takvimi!

Bayramın 1. günü ne zaman, 2. günü ne zaman, 3. günü ne zaman, 4. günü ne zaman? 1. 2. 3. ve 4 gün hangi gün? Kurban Bayramı 2021 Diyanet takvimi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kurban Bayramı 4 gündür. Bayramın günleri her sene değişmektedir. Hicri günlerin tarihinde her yıl farklılıklar olduğu için bu sene de Kurban Bayramı günleri farklı tarihlere denk geliyor. Peki, bayramın 1. günü ne zaman, hangi gündür? Bayramın 2. günü hangi gün, ne zaman? Bayramın 3. günü ne zaman, hangi gün? Kurban bayramının 4. günü ne zaman, hangi gün? Tüm Diyanet takvimi haberimizde...

Ramazan bayramı 3 gün sürerken Kurban bayramı ise 4 gün sürmektedir. Peki 2021 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? Kurban bayramı günleri ne zaman? Kurban bayramı hangi günlere tekabül ediyor? Bayramın ilk günü ne zaman? Bayramın birinci günü hangi gün? Bayramın ikinci günü hangi gün? Bayramın üçüncü günü ne zaman, hangi gün? Bayramın son günü ne zaman? Bayramın dördüncü son günü hangi gündür?

KURBAN BAYRAMI 2021 DİYANET TAKVİMİ

Kurban Bayramı 4 gün olacaktır. Kurban Bayramı günleri ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • - Kurban Bayramı Arife Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi
  • - Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı
  • - Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba
  • - Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe
  • - Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi günüdür.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın birinci günü 20 Temmuz Salı günüdür. Bayramın 1. günü 20 Temmuz'dur.

KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın ikinci günü 21 Temmuz Çarşamba günüdür. Bayramın 2. günü 21 Temmuz'dur.

KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü 22 Temmuz Perşembe günüdür. Bayramın 3. günü 22 Temmuz'dur.

KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın dördüncü günü 23 Temmuz Cuma günüdür. Bayramın 4. günü 23 Temmuz'dur.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Zeynep Bastık Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayramın 1. günü ne zaman, 2. günü ne zaman, 3. günü ne zaman, 4. günü ne zaman? 1. 2. 3. ve 4 gün hangi gün? Kurban Bayramı 2021 Diyanet takvimi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 10:45:54. #1.15#

title