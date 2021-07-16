Bayramın 1. günü ne zaman, 2. günü ne zaman, 3. günü ne zaman, 4. günü ne zaman? 1. 2. 3. ve 4 gün hangi gün? Kurban Bayramı 2021 Diyanet takvimi!

Kurban Bayramı 4 gündür. Bayramın günleri her sene değişmektedir. Hicri günlerin tarihinde her yıl farklılıklar olduğu için bu sene de Kurban Bayramı günleri farklı tarihlere denk geliyor. Peki, bayramın 1. günü ne zaman, hangi gündür? Bayramın 2. günü hangi gün, ne zaman? Bayramın 3. günü ne zaman, hangi gün? Kurban bayramının 4. günü ne zaman, hangi gün? Tüm Diyanet takvimi haberimizde...