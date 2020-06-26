"Bayramiç Beyazı"nın hasadına başlandı - ÇANAKKALE
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"Bayramiç Beyazı"nın hasadına başlandı - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin coğrafi işaret tescilli meyvesi olan Bayramiç Beyazı'nda hasat başladı.

26.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:43

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin coğrafi işaret tescilli meyvesi olan Bayramiç Beyazı'nda hasat başladı.

Bölgede yaklaşık 5 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan meyve, erkenci, orta ve geç olmak üzere üç dönemde hasat ediliyor.

Hasadı ağustosa kadar süren, Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen Bayramiç Beyazı, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara pazarlarında büyük ilgi görüyor.

Sezonun ilk Bayramiç Beyazı, 4-5 liradan meyve sebze halinde üreticiden toptan alınmaya başlandı.

Üretici Muharrem Afacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üründe fiyatın düşük olduğunu belirterek, "Bu hafta inşallah fiyatlar üreticiyi tatmin eder diye düşünüyorum." dedi.

Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu ise hasat yapılan Bayramiç Beyazı bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Bu ürünün ülkede sadece Bayramiç'te yetiştiğini anlatan Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Tadı ve aroması bakımından endemik bir türdür. Erkenci üründe hasada başlandı. Bayramiç Beyazı aranan bir ürün durumunda. Üreticilerimiz, yönlendirmelerimiz doğrultusunda kaliteli ürünler elde ediyorlar. İlaç ve kalıntılar konusunda gerekli analizleri yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmaması için üreticilerimizle birlikte süreci kontrol ediyoruz. Bakanlığımızın üretim kriterlerine uyan üreticilerimiz için mavi bayrak uygulaması başlattık. İlçemizde kriterlere uyan üreticilerimize bandrol, sertifika ve mavi bayrak veriyoruz. Hasadın bereketli olmasını diliyorum."

'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı - ÇANAKKALE

Kaynak: AA

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