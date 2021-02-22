Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ediyor
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Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ediyor

22.02.2021 09:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:18
Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ediyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde zehirli zirai ilaç atıkları 2018 yılında hayata geçirilen, 'Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi' projesi kapsamında, 15 köy ve 4 mahallede özel konteynerlerde toplanıyor.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde zehirli zirai ilaç atıkları 2018 yılında hayata geçirilen, 'Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi' projesi kapsamında, 15 köy ve 4 mahallede özel konteynerlerde toplanıyor. Ancak, 

bazı vatandaşların doğaya gelişi güzel atmayı sürdürdüğü zirai ilaç atıkları, Kazdağları'ndan gelen sularla Bayramiç Barajı havzasına taşınmaya devam ediyor.

Kazdağları'nın Kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan baraj havzası, çiftçilerin tarla ve bahçelerini ilaçladıktan sonra çevreye gelişi güzel şekilde attıkları zirai ilaç kutularıyla dolu. Zehir içeren atıklar, Bayramiç Barajı havzasında suya karışarak insan sağlığını tehdit eder hale gelmesi bir çok kez gündeme geldi. Bunun üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale İl Özel İdaresi'nce 'Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi' projesi hazırlandı. 2018 yılında uygulanmaya başlanan proje doğrultusunda Bayramiç ilçesinin 15 köy ve 4 mahallesinde zirai ilaçların hazırlandığı noktalara her biri 900 litrelik sızdırmaz galvanizli 90 konteyner konuldu. Proje kapsamında, 2020 yılı Haziran ayına kadar 8 ton zirai ambalaj atığı konteynerlerde toplanarak, bertaraf edildi.Son dönemde Bayramiç Barajı havzasında ortaya çıkan görüntüler, bazı çiftçilerin zehir içeren zirai ilaç atıkları doğaya gelişi güzel bırakmaya devam ettiklerini gözler önüne serdi. Özellikle Kazdağları'ndaki karları eriten son yağmurların, önüne kattığı her şeyi baraj havzasına taşımasıyla atıklar gün yüzüne çıktı. Atıklar, dağdan yağmur sularıyla birlikte baraj suyuna karıştı. 'Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi' projesi sayesinde baraja gelen zirai ilaç atıklarının sayısında geçmişe göre azalma oldu. Ancak tamamen son bulmaması tepkilere neden oldu. Zirai ilaç atıklarının doğaya bırakılmaya devam etmesi halinde Bayramiç Barajı'ndaki tehlikenin artacağına dikkat çekiliyor. 'ZİRAİ ATIKLAR SULARI TEHDİT EDİYOR'

Tülüler köyünden Mehmet Akif Güven (36), zirai atıkların Bayramiç Barajı'nı tehdit etmeye devam ettiğini belirterek, "Bizim köyümüz, barajın en altında. Yukarı köylerden bırakılan zirai atıklar, bizim köy hudutunda toplanıyor. Tarlalarımız, zirai atıklarla doluyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde, Bayramiç Barajı çevresindeki köylere zirai ilaç atıklarını atmak için konteynerler dağıtıldı. Hala duyarsız vatandaşlarımız var" dedi.


Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ediyor
Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ediyor
Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ediyor
Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ediyor
Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ediyor
Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL

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