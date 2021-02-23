Bayramiç Barajı havasındaki atıkları üreticiler temizliyor
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Bayramiç Barajı havasındaki atıkları üreticiler temizliyor

23.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:40
Bayramiç Barajı havasındaki atıkları üreticiler temizliyor

ÇANAKKALE'de Bayramiç Barajı havzasında biriken zirai ilaç atıkları Bayramiç Ziraat Odası tarafından düzenlenen organizasyonla temizlendi.

ÇANAKKALE'de Bayramiç Barajı havzasında biriken zirai ilaç atıkları Bayramiç Ziraat Odası tarafından düzenlenen organizasyonla temizlendi.

Bayramiç'te 2018 yılında hayata geçirilen, 'Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi' projesi kapsamında, 15 köy ve 4 mahallede zirai ilaç atıkları özel konteynerlerde toplanıyor. Ancak, bazı vatandaşların doğaya gelişi güzel atmayı sürdürdüğü zirai ilaç atıkları, Kazdağları'ndan gelen sularla geçtiğimiz hafta Bayramiç Barajı havzasına taşınmıştı. Bunun üzerine Bayramiç Ziraat Odası tarafından organize edilen çalışmada bir araya gelen üreticiler, baraj havzasında biriken ziraai ilaç atıklarını temizlemeye başladı.

'EMİNE ERDOĞAN KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR'

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Sosyal sorumluluk projesi adı altında üreticilerimizle beraber gelip, havzada görmüş olduğunuz bütün pislikleri temizledik. Kazdağları'ndaki yağışlardan sonra vatandaşların bölgede yaptıkları piknikten kalan çöpler de zirai ilaç atıklarının arasında karışarak baraj havzasına gelmiştir. Ancak 2018 yılında zirai atık projesi altında Çanakkale Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda bir çalışma başlatıldı. 2018'den bu yana 8 bin ton civarında zirai ilaç atığı bertaraf edildi. Bu proje, Türkiye'ye örnek oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tüm Türkiye'de böyle bir proje başlatmak için çaba sarf etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan da bu konuyu yakından takip ediyor. Bizim amacımız sağlıklı gıda yaratmak, yanlış algıları ortadan kaldırmak" dedi.


Bayramiç Barajı havasındaki atıkları üreticiler temizliyor
Bayramiç Barajı havasındaki atıkları üreticiler temizliyor
Bayramiç Barajı havasındaki atıkları üreticiler temizliyor
Bayramiç Barajı havasındaki atıkları üreticiler temizliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL

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