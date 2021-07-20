Bayramı namazı camilerde korona virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı
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Bayramı namazı camilerde korona virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Bayramı namazı camilerde korona virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı Covid-19 tedbirleri altında sosyal mesafeye uygun şekilde kılınan bayram namazı öncesinde vatandaşlar bayram boyunca virüse karşı alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Bayramı namazı camilerde korona virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı

BARTIN - Covid-19 tedbirleri altında sosyal mesafeye uygun şekilde kılınan bayram namazı öncesinde vatandaşlar bayram boyunca virüse karşı alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Bartın'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için sabahın ilk ışıklarıyla beraber camilere akın etti. Korona virüs tedbirleri altında kılınan bayram namazı öncesinde vatandaşlar bayram boyunca Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Bartın'da çok sayıda kişi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Kurban Bayramı namazını kılmak üzere camilere akın etti. Çocuklarında yer aldığı camilerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkatle uygulandı. Camilerdeki kapasitenin dolması üzerine bazı vatandaşlar bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Din görevlileri ve cami görevlileri tarafından cami içlerinde ve çevrelerinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşlara yer gösterilerek yardımcı olundu. Ayrıca din görevlilerince vatandaşlar bayram boyunca Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları konusunda uyarıldı.

Bayramı namazı camilerde korona virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı
Bayramı namazı camilerde korona virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı
Bayramı namazı camilerde korona virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı
Bayramı namazı camilerde korona virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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