Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi 2021?Kurban bayramında hangi köprüler ücretsiz? Bayramda açık olan köprüler, otoyollar!

Osmangazi Köprüsü'nün bayramda ücretsiz olup olmadığı Kurban Bayramı öncesinde gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda osmangazi köprüsü ücretsiz mi 2021? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre bayramda Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri dışında yer alan yollar yani Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ücretsiz olacak.

Bayramda osmangazi köprüsü ücretsiz mi 2021? Bayramda hangi köprüler ücretsiz, hangileri ücreti? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi, sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi? İşte bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyolların listesi!

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ 2021?

Kurban Bayramı öncesi yapılan açıklamaya göre bayramda bazı otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Osmangazi Köprüsü ise ücretli olacak.

Bayram tatili 9 gün oldu bu kapsamda "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme karararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek." açıklamalarına yer verildi.

BAYRAMDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

Erdoğan açıklamasında, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de kaydeden Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Buna göre bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi "yap işlet devret" kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti uygulanıyor.

Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanıyor.

BAŞKENTRAY VE MARMARAY DA ÜCRETSİZ

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

15 TEMMUZ'DA DA ÜCRETSİZ

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.