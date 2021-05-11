Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı? 2021 Bayramda kabristan ziyareti serbest mi olacak?
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Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı? 2021 Bayramda kabristan ziyareti serbest mi olacak?

Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı? 2021 Bayramda kabristan ziyareti serbest mi olacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Gündemde yer alan konular arasında Bayramda mezarlıklar ve kabristanlar ziyarete açık olacak mı? 2021 Ramazan Bayramı'nda ziyaretler serbest olacak mı? Bayram günü ve Arefe günü mezarlık ziyareti serbest mi olacak? soruları geliyor. İçişleri Bakanlığı konu hakkında yeni bir genelge yayımladı. Buna göre "Şehit ailelerimiz, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.". Detaylar haberimizde...

Bayram günü mezarlıklara gitmek serbest olacak mı? Arefe günü kabristan ziyareti yapılır mı? Arefe günü mezarlıklar açık mı? 12 Mayıs Çarşamba ve 13 Mayıs Perşembe günü mezarlık ziyareti yapılabilir mi? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

AREFE GÜNÜ VE BAYRAM GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe günü 12 Mayıs Çarşamba ve Bayram günü ise 13 Mayıs Perşembe'dir.

BAYRAMDA MEZARLIKLARA GİTMEK SERBEST OLACAK MI?

Konu hakkında İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı. Buna göre "Şehit ailelerimiz, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak." kararı verildi.

Genelgenin tamamı:

"Genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.

Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerimizin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu ifade edilen genelgede, şu hususlar belirtildi:

Şehit ailelerimiz, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.

Şehit ailelerimiz kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit ailelerimiz ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerimizin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.

Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.

Şehit ailelerimizin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek."

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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