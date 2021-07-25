Bayramda 2 milyar dakika konuşuldu
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Bayramda 2 milyar dakika konuşuldu

Bayramda 2 milyar dakika konuşuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı süresince konuşma ve mesajlaşma sürelerinde artış görüldü.

Kurban Bayramı süresince konuşma ve mesajlaşma sürelerinde artış görüldü. Turkcell'in verilerine göre; 19-23 Temmuz tarihleri arasında 2 milyar 174 milyon 316 bin 434 dakika konuşuldu. En çok konuşma bayramın ilk günü yapılırken, İstanbul 255 milyon 613 bin 805 dakikalık süreyle konuşma trafiğinin en yoğun olduğu birinci il oldu.

Bayramda, internet kullanımında da rekor kırıldığı belirtildi. Verilere göre Turkcell müşterilerinin bayram sürecinde data kullanımı 59 milyon 464 bin 207 GB'a ulaştı. En çok data kullanan iller sıralamasında İstanbul ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla İzmir, Ankara, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin, Kocaeli, Balıkesir ve Hatay takip etti. Türkiye'deki vatandaşların bu Kurban Bayramı'nda da iletişim platformu BiP ile bayramlaşmayı tercih ettiği belirtildi. Arefeyi de kapsayan 5 günlük Kurban Bayramı'nda BiP'le yapılan sesli ve görüntülü görüşme süresi, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 25 arttı. BiP'e yakın zamanda eklenen 15 kişilik HD kalitede görüşme özelliği sayesinde ise aynı anda daha fazla kişi bu yolla bayramlaşabildi.

EN ÇOK İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KONUŞTU

İstanbul, 255 milyon 613 bin 805 dakikalık süreyle konuşma trafiğinin en yoğun olduğu birinci il oldu. İstanbul'u; 79 milyon 148 bin 337 dakikayla Ankara ve 67 milyon 245 bin 220 dakikayla İzmir takip etti. En çok konuşan iller sıralamasında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ardından Antalya, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Gaziantep, Kocaeli ve Hatay ilk 10 içinde yer aldı.

EN ÇOK ARAMA YAPILAN ÜLKE AFGANİSTAN OLDU

Turkcell'liler, bu bayramda yurt dışındaki tanıdıkları ve yakınlarıyla 3 milyon 739 bin 509 dakika konuşma gerçekleştirdi. Bayramda Türkiye'deki kullanıcıların en çok arama yaptığı ilk 5 ülke sırasıyla Afganistan, Almanya, Türkmenistan, Belçika ve Fransa oldu. Bayram boyunca okumayı tercih edenler ise Dergilik platformundan 158 bin 827 adet dergi ve 50 bin 580 adet gazete indirdi.

HUZUREVİ SAKİNLERİ, BAYRAMI DİJİTAL BAHAR ODALARINDA YAŞADI

Turkcell'in 2021 yılı Mart ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiği Dijital Bahar Projesi sayesinde huzurevi sakinleri bu bayramda da sevdikleriyle buluştu. Dijital Bahar teknoloji odalarında akrabalarıyla bayram heyecanını yaşayan huzurevi sakinleri, salgınla birlikte artan iletişim ve sosyalleşme ihtiyacını gidermiş oldu. Ayrıca Turkcell çalışanları da Dijital Bahar odalarını BiP ile arayarak huzurevinde yaşayanlara dijital bayram ziyaretinde bulundu.

Teknolojisini yediden yetmişe herkese erişilebilir kılmayı görev edinen Turkcell, Dijital Bahar Projesi ile huzurevlerinde yaşayanlara dijital olarak istedikleri zaman yakınlarıyla sosyalleşebilmelerine ve Dergilik, TV+ ve fizy gibi uygulamalar ile eğlenceli vakit geçirebilmelerine olanak sağlıyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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