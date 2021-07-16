Bayrama kaç gün kaldı? (SON 4 GÜN!) 2021 Kurban bayramına kaç gün var? 2021 Kurban Bayramı gün gün tarihleri!

Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı hangi gün? Bayrama kaç gün var? Bayramın 1. günü hangi güne denk geliyor? Bayramın 1. günü salı günü mü pazartesi günü mü? 2021 Kurban bayramının birinci günü ne zaman, bayrama kaç gün kaldı? 2021 bayram gün gün takvimi!

Kurban bayramına kaç gün kaldı 2021? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayramın idrak edileceği günün tarihi tam olarak ne zaman merak ediliyor. Kurban bayramı 1. günü hangi güne denk geliyor? Kurban bayramına kaç gün kaldı? Bayrama ne kadar var? Bayrama kaç gün var? Bayram namazına kaç gün kaldı? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı 4 gün olacaktır. Kurban Bayramı günleri ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

- Kurban Bayramı Arife Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi

- Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı

- Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba

- Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe

- Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma

BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 16 Temmuz Cuma günündeyiz. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz Salı günüdür. Buna göre bayrama 4 gün kalmıştır . 4 gün sonra Kurban Bayramı'nın birinci günü olacaktır.

Bayrama kaç gün kaldı : Son 4 gün

KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ! GÜN GÜN TAKVİMİ

Yapılan açıklamaya göre 16 Temmuz Cuma tatil olmayacak. Haliyle Kurban Bayramı Tatili 14 Temmuz Çarşamba akşamı değil 16 Temmuz Cuma akşamından başlayacaktır.

Buna göre 2021 Kurban Bayramı tatil günleri şu şekilde:

17 Temmuz Cumartesi

18 Temmuz Pazar

19 Temmuz Pazartesi (Arefe günü)

20 Temmuz Salı (Kurban Bayramı 1. günü)

21 Temmuz Çarşamba (Kurban Bayramı 2. günü)

22 Temmuz Perşembe (Kurban Bayramı 3. günü)

23 Temmuz Cuma (Kurban Bayramı 4. günü)

24 Temmuz Cumartesi

25 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı tatili toplam 9 gün sürecektir.

Bayram tatili ne zaman başlıyor : 16 Temmuz Cuma günü akşamı

Bayram tatili ne zaman bitecek : 25 Temmuz Pazar günü akşamı

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.