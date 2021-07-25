Bayram tatilinin son gününde Kocaeli'de trafik yoğun ve akıcı
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Bayram tatilinin son gününde Kocaeli'de trafik yoğun ve akıcı

Bayram tatilinin son gününde Kocaeli'de trafik yoğun ve akıcı
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil yörelerine gidenlerin dönüşü sürerken, Kocaeli geçişinde yoğun ve akıcı bir trafik olduğu görüldü.

KURBAN Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil yörelerine gidenlerin dönüşü sürerken, Kocaeli geçişinde yoğun ve akıcı bir trafik olduğu görüldü.

Kurban Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde sabah erken saatlerinde başlayan yoğunluğa rağmen trafik akışında olumsuzluk yaşanmadı. TEM Otoyolu'nda sadece araç bozulmaları ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.


- Kocaeli
Bayram tatilinin son gününde Kocaeli'de trafik yoğun ve akıcı
Bayram tatilinin son gününde Kocaeli'de trafik yoğun ve akıcı
Bayram tatilinin son gününde Kocaeli'de trafik yoğun ve akıcı
Bayram tatilinin son gününde Kocaeli'de trafik yoğun ve akıcı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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