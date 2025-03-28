Bayram tatilinde hastaneler açık mı? Bayramda acil servis çalışıyor mu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı süresince kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil ilan ediliyor. Ancak acil durumlar göz önünde bulundurularak sağlık alanında bazı hizmetler kesintisiz devam ediyor. Bu nedenle birçok kişi "Bayram tatilinde hastaneler açık mı?" sorusunun yanı sıra sağlık ocakları, eczaneler ve aile hekimliklerinin durumunu da öğrenmek istiyor. Peki, Bayram tatilinde hastaneler açık mı?

BAYRAM TATİLİNDE HASTANELER AÇIK MI?

Kamu kurumlarından olan Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları da 9 günlük bayram tatilinde kapalı olacak yerler arasında. 2,3,4 Nisan 2025 tarihinde idari izin sebebiyle sağlık ocakları kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri açık olurken eczaneler ise nöbet sistemine uygun çalışacak.

BAYRAMDA NOTERLER HİZMET VERİYOR MU?

2025'te arefe gününün cumartesi gününe rastlaması nedeniyle, noterler hafta sonu tatili kapsamında kapalı olacak. Dolayısıyla, 29 Mart Cumartesi günü noterler hizmet vermeyecek.

30 Mart Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı süresince noterler kapalı olacak. Bayram sonrasındaki 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri ise idari izin kapsamında tatil ilan edildiğinden, noterlerin bu tarihlerde de hizmet vermeyeceği öngörülüyor.

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Kargo firmaları da benzer şekilde bayramda hizmet vermeyecek işletmeler arasında yer alıyor. PTT, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo, Aras Kargo ve diğer firmalar 2 Nisan Çarşamba günü tekrar hizmet vermeye başlayacak.