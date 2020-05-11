Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Arefe günü ne zaman?

Ramazan ayının büyük kısmını geride bıraktığımız şu günlerde vatandaşlar ramazan Bayramı hakkında detaylı soruyalar sormaya başladı. Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı gibi sorular merak edilirken bu konular ışığında planlar yapılmaya başlandı.

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşları bayram heyecanı sardı. Aynı zamanda bayram günleri hakkında da merak sorular soran vatandaşlar Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

24 Mayıs Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, 26 Mayıs Salı günü sona erecek. 24, 25 ve 26 Mayıs günlerinde ramazan Bayramı idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan bayramda ve bayram tatili süresince sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği de bilinmiyor. Merak edilen soruların bayramdan önce cevabını bulacak.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayram'ında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda henüz resmi açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağının açıklanması bekleniyor.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek. Bugün içerisinde Ramazan ayının son orucu tutulacak.

BAYRAM NAMAZI CAMİDE KILINACAK MI?

Corona virüsü sebebiyle toplu ibadetler yasaklandı. Ramazan ayında her akşam kılınan Teravih namazları bu yıl evde kılınıyor. Ramazan bayramında da namaz camide kılınamayacak.