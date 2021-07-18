Bayram tatili için memleketlerine giden tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aziz Salur (41) idaresindeki 63 ACU 479 plakalı minibüs Aksaray-Ankara kara yolunun 12'nci kilometresinde devrildi.

Sürücünün yaralanmadığı kazada, minibüste bulunan Orhan Sanal (26), Mahsun Tekdemir (18), Şükrü Demir (45), Hüseyin Akpınar (18), İlyas (22) ve Osman Yıldız (20) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüste bulunan İbrahim İpek, İstanbul'dan bayram tatili için Şanlıurfa'ya gittiklerini söyledi.

Minibüs içerisindeki şakalaşmanın kazaya neden olduğunu iddia eden İpek, "Seyir halindeyken arkadaşlar şakalaşıyordu, kaptan onlara susmalarını söyledi. Arka tarafa döndüğü zaman araba hemen şarampole kaydı. Şoför hakimiyetini kaybetti. Minibüste toplam 16 kişi bulunuyordu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray