Bayram tatili 9 gün mü? (SON DAKİKA)

Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından manevi anlamı büyük ve sevdiklerle bir araya gelinen özel günlerin başında geliyor. Bayram coşkusu yaklaşırken, pek çok kişi "Ramazan Bayramı ne zaman?" ve "Bayram tatili 9 gün mü" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Ramazan Bayramı tarihleri ve tatil süresine ilişkin tüm bilgiler...

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Normal şartlarda Ramazan Bayramı tatili, 29 Mart Cumartesi (yarım gün arife) ile başlayıp, 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayarak toplam 3,5 gün sürecek. Ancak 2-3-4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alınması halinde tatil süresi 9 güne çıkabileceği konuşuluyordu; ancak bu yönde herhangi bir resmi karar çıkmadı.

Bayram tatili 9 gün mü

Mevcut takvime göre:

29 Mart Cumartesi (arefe günü) yarım gün,

30 Mart Pazar - 1 Nisan Salı arası ise bayramın resmi tatil günleri olacak.

Yani toplamda 3,5 günlük resmi tatil uygulanacak.

Öte yandan, okullar için 31 Mart – 4 Nisan tarihleri arasındaki ara tatil ile birlikte öğrenciler hafta sonları dahil toplam 9 gün tatil yapacak.