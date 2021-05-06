Bayram tatili 9 gün mü 2021? Bayram tatili kaç gün 2021? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?
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Bayram tatili 9 gün mü 2021? Bayram tatili kaç gün 2021? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Bayram tatili 9 gün mü 2021? Bayram tatili kaç gün 2021? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?
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Bayram tatili 9 gün mü 2021? Bayram tatili kaç gün olacak soruları merak edilmeye başladı. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Tam kapanma sürecinde yaşanacak olan bayram tatilinin süresi ve başladığı gün merak ediliyor. Peki, Bayram tatili kaç gün oldu, ne zaman 2021 (özel sektör ve kamu)? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, memurların kaç gün olacak?

Bayram tatili 9 gün mü sorusunun cevabı bireyler tarafından araştırılıyor. Ramazan ayının yarısı geride kaldı. Adım adım Ramazan Bayramı'na yaklaşırken bayram tatilinin başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki bayram tatili 9 gün mü oldu? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2021?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ 2021?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü "Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler" adlı genelge yayımladı.

Genelgede Covid-19'un yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hatırlatıldı.

İlgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerinin titizlikle uyulması gerektiği ifade edildi. Genelgede, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle; sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ HANGİ GÜNLER?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak
Ramazan Eles
Gündem Editörü
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