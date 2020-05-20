Bayram öncesi kuaförler ve berberler denetlendi
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Bayram öncesi kuaförler ve berberler denetlendi

Akçakoca Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförlerde denetim yaptı.

Bayram öncesi kuaförler ve berberler denetlendi
20.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:29

Akçakoca Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförlerde denetim yaptı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatları doğrultusunda, korona virüs nedeni ile yaklaşık 50 gün sonra açılan berber ve kuaförler Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Berber ve kuaför esnafını denetleyen zabıta ekipleri, bu süreçte uyulması gereken kurallarla ilgili esnafı bilgilendirdi.

Denetimlerde işyerlerinin temizliği, dezenfektan ya da kolonyaların bulundurulması, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması, randevu usulü çalışılması, tek kullanımlık havluların tercih edilmesi gibi konularla ilgili esnafa açıklamalarda bulundu. Esnaflara çalışma esaslarına uyulması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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