Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda pandemi sebebiyle namaz kılınamayan camilerde Kurban Bayramı'nda namazı kılınacak. Tedbirler ışığında kılınacak bayram namazı İstanbul'da saat 06.33'de, Ankara'da 06.19'da, İzmir'de 06.45'te kılınacak.

30.07.2020 21:54 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:17

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 31 Temmuz Cuma günü sabahı kılınacak Bayram namazı İstanbul'da saat 06.33'de, Ankara'da 06.19'da, İzmir'de 06.45'te, Adana'da 06.15'te, Bursa'da 06.34'te, Kars'ta 05.37'de, Edirne'de 06.41'de kılınacak. Tedbirler ışığında kılınacak bayram namazıyla ilgili Sağlık Bakanı Bakan Koca bir dizi uyarılarda bulunmuştu.

BAYRAM NAMAZI İÇİN BAZI TEDBİRLER ALINDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vatandaşlara bayram ve cuma namazıyla ilgili "Abdest, namazdan hemen öncesine bırakılmamalı, cami şadırvanında alınmamalıdır. Abdest evde alınmalıdır. Aksi takdirde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

HERKES KENDİ SECCADESİNİ GETİRMELİ

Bayram ve cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir. Secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması kolayca mümkündür. Virüs dış ortamda bir süre canlı kalmakta, başkasına bulaşabilmektedir. Bu yüzden kendi seccadenizi kullanmanızda ısrar ediyoruz.

SAFLAR SEYREK TUTULMALI

Maske ve sosyal mesafe kuralı, bütün bayram boyunca geçerli kritik kuraldır. Saflarda yan yana gelen her iki kişi aralarında mutlaka boşluk bırakmalıdır. Saflar sıklaştırılmamalı, seyrek tutulmalıdır. Camilerin içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

BAYRAMLAŞMA SIRASI OLUŞTURULMAMALI

Vaaz ve namaz süreleri, Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır. Namaz sonunda, cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır.Bayramlaşma amacıyla sıra oluşturulmamalı, gruplaşma meydana gelmemelidir." demişti.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana 06.15,

Adıyaman 06.01,

Afyon 06.31,

Ağrı 05.39,

Aksaray 06.17,

Amasya 06.06,

Ankara 06.19,

Antalya 06.33,

Ardahan 05.38,

Artvin 05.41,

Aydın 06.43,

Balıkesir 06.40,

Bartın 06.18,

Batman 05.50,

Bayburt 05.49,

Bilecik 06.30,

Bingöl 05.51,

Bitlis 05.45,

Bolu 06.23,

Burdur 06.34,

Bursa 06.34,

Çanakkale 06.45,

Çankırı 06.15,

Çorum 06.10,

Denizli 06.38,

Diyarbakır 05.53,

Düzce 06.24,

Edirne 06.41,

Elazığ 05.56,

Erzincan 05.53,

Erzurum 05.46,

Eskişehir 06.29,

Gaziantep 06.06,

Giresun 05.55,

Gümüşhane 05.52,

Hakkari 05.40,

Hatay 06.13,

Iğdır 05.35,

Isparta 06.32,

İstanbul 06.33,

İzmir 06.45,

Kahramanmaraş 06.07,

Karabük 06.18,

Karaman 06.23,

Kars 05.37,

Kastamonu 06.13,

Kayseri 06.11,

Kırıkkale 06.17,

Kırklareli 06.38,

Kırşehir 06.15,

Kilis 06.08,

Kocaeli 06.29,

Konya 06.24,

Kütahya 06.32,

Malatya 06.00,

Manisa 06.43,

Mardin 05.52,

Mersin 06.18,

Muğla 06.42

Muş 05.47,

Nevşehir 06.14,

Niğde 06.16,

Ordu 05.57,

Osmaniye 06.11,

Rize 05.47,

Sakarya 06.27,

Samsun 06.03,

Siirt 05.47,

Sinop 06.06,

Sivas 06.03,

Şanlıurfa 06.00,

Şırnak 05.45,

Tekirdağ 06.39,

Tokat 06.04,

Trabzon 05.50,

Tunceli 05.54,

Uşak 06.35,

Van 05.40,

Yalova 06.32,

Yozgat 06.12,

Zonguldak 06.21.

BAYRAM NAMAZI İÇİN KRİTİK UYARILAR

Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirlerle ilgili vatandaşları uyaran Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Denetimleri kimin ne sıklıkla, nasıl yapacağı ve cezai yaptırımların nasıl uygulanacağı netleştirilmeli. Mümkünse, bayram namazı açık havada kılınmalı, kişiler arası en az 1 metre mesafe olmalı, maskesiz gelinmemeli, giriş ve çıkışta kalabalıklaşma olmaması için uyarılar yapılmalı, namaz sonrası bayramlaşma, temas, tokalaşma olmamalı. Namaz öncesi cami, halılar, lavabo, abdest alma yerleri, tuvaletler ve çevre yüzeyleri temizlenip dezenfekte edilmeli, cemaat evinden seccadesini getirerek, onun üzerinde namaz kılmalı, müftülükler, din görevlileri, bu kuralları önceden cemaate duyurmalı" ifadesini kullandı.

Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi 3. Sayfa
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt Politika
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim Güncel
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti
Kırıkkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske zorunluluğu getirildi
Kırıkkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske zorunluluğu getirildi
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özgür Özel İlhan Cihaner Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Bonomo Ozan Güven Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Fatih Terim Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 22:17:47. #1.14#
title