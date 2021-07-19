Bayram namazı nedir? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı vakti ne zamandır?

Bayram namazı, Müslümanlar için kutsal sayılan ramazan ve Kurban Bayramında kılınır. Peki bayram namazı nedir? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı vakti ne zamandır?

Müslüman alemi tarafından bugünlerde kutlanacak olan Kurban Bayramı'yla birlikte bayram namaz hakkındaki bilgilerimizi tazelemek namazın feyzini artırmak açısından fayda sağlayacaktır. Yılda iki kez kılınan bayram namazı nedir? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı vakti ne zamandır?

BAYRAM NAMAZI NEDİR?

Bayram namazı, toplumsal birliği sağlamak açısından önemli olan ramazan ve kurban bayramlarına özgü kılınan bir namazdır. İki rekat olarak kılınan namaz farz olmayıp vacip hükmündedir. Cuma namazının mesul olduğu kişilerin bayram namazı da kılması gerekir. Bayram namazında ezan okunmadığı gibi kamette yapılmaz. Bayram namazı ramazan ve Kurban Bayramının ilk günlerinde kılınır. Bayram namazı cemaatle kılınan namazlar arasında yer alır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Cemaatle kılınan bayram namazına imam kametsiz ve ezansız olarak başlar. Üç kere tekbir getirildikten sonra cemaat saflar oluşturur. Saflarda oluştuktan sonra hangi bayramda ise ona niyet getirilir. Tekrar bir tekbir getirildikten sonra eller bel altında bağdaş kurulup namaza başlanır.

İmam ve cemaat süphaneke duasını okur. Dua okunduktan sonra üç tekbir okunur. İmam Allahu ekber dedikten sonra eller önce yukarı sonra aşağıya doğrultulur. İkinci tekbirde de aynı şekilde eller önce yukarı sonra aşağı olacak şekilde doğrultulur. Üçüncü tekbirde ise imam Allahu ekber dedikten sonra eller yukarı kalkar ama aşağıya doğru doğrultulmadan bel altında bağlanır. Fatiha ve kısa süreler okunur burada imam sureleri sesli okuduğu için cemaatin okuması gerekli olmayıp cemaatin sadece dinlemesi uygun görülmüştür. Rükû ve secde kılındıktan sonra birinci rekât eda edilmiş olur. Secdeden sonra ayağa kalkıp ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra imam içinde besmele çekip Fatiha suresine başlar. İkinci rekatta da cemaatin sadece dinlemesi yeterli olur. Fatiha ve kısa süreler bittikten sonra ilk rekattaki gibi üç kez tekbir getirilir. Üçüncü tekbirde eller bağlanmaz, dördüncü tekbirde rükua varılır. Rukü bittikten sonra secde ye kapanılır. Secdeden sonra ettahyatu için oturulur. Bu esnada ettahyatu, Allahümme sallı, Allahumme barik ve Rabbena atına duaları imam ve cemaat tarafından okunur. En son selam verilerek namaz bitirilir.

Bayram namazında okunan dualar nelerdir?

Subhaneke Duası

Fatiha suresi

Kısa sureler

Ettahyatu duası

Allahumme barik duası

Allahumme salli duası

Rabbena atına duası okunur.

BAYRAM NAMAZI VAKTİ NE ZAMANDIR?

Bayram namazı, güneşin doğuşundan başlayıp kerahet vakti sona erer. Vakit çıktıktan sonra namazı kılınmaz kazası edilmez. Çok büyük bir nufüsa sahip belli başlı illerimizde 2021 kurban bayramı namaz vakitleri nelerdir.

İstanbul için namaz vakti:06.23

Ankara için namaz vakti:06.10

İzmir için namaz vakti:06.30

Adana için namaz vakti:06.07

Bursa için namaz vakti:06.25

BAYRAM NAMAZININ TOPLUM AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

Bayram namazı, dini açıdan önemli olduğu gibi toplumsal açıdan da önemlidir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) toplumsal birliğe vermiş ve bunu gerek hadislerde gerekse sünnetlerle ümmetine örnekler sunmuştur. Bayramın hep beraber kılınması, insanları yılda iki kez bile olsa bir araya getirmesi(komşu, akraba) , dayanışmanın artmasına insanların birbirlerine kenetlenmesine etki etmektedir. Ayrıca bayram namazı konu komşu herkesin birbirinin halinde haberdar olması ihtiyacı olanın farkedilmesine de yardımcı olur. İhtiyacı olanın bu vesile ile ihtiyacının giderilmesi, selamlaşma, bayramlaşma ve kucaklaşma birlik dayanışma ve toplumsal birliğin artmasına katkı sağlar.