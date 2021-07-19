Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri

20 Temmuz Salı tarihine denk gelen 2021 Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazı için camileri dolduracak. Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm iller için vakitleri paylaştı. Buna göre Ankara'da 06.10'da gerçekleşecek bayram namazı İstanbul'da ise 06.23'de kılınacak.