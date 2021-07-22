Bayram harçlıkları başkan amcadan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram harçlıkları başkan amcadan

Bayram harçlıkları başkan amcadan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan Belde Belediye Başkanı Tuncay Göymen, Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklarla bayramlaştı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan Belde Belediye Başkanı Tuncay Göymen, Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklarla bayramlaştı.

Çan ilçesine bağlı Terzialan Belde Belediye Başkanı Tuncay Göymen arefe günü sosyal medya hesabından bayramın ikinci günü 'bayram harçlıkları başkan amcadan' mesajı ile bir gönderi paylaşarak çocukları belediye binasına bayramlaşmaya davet etti. Başkan amcalarının çağrısına kayıtsız kalmayan belde çocukları belediyeye bayramlaşmaya geldi. Çocukların bayram sevincine ve mutluluğuna ortak olan Terzialan Belde Belediye Başkanı Tuncay Göymen, "Bu sene beldemizde ilk defa bayram dolayısıyla çocuklara çeşitli bayram ikramlarımız oldu. Kız çocuklarımıza bileklikler hazırladık. Bayramlaşmaya gelen tüm çocuklarımıza bayram şekerlerini, şapkalarını ve harçlıklarını verdik. Çocuklarımız da bu bayramın ömür boyu hatırası olmasını istedik. İleride güzel hatırlanalım istedik. Güzel, heyecanlı bir ortam oluştu onlar da çok sevindiler bizde onların sevincine ortak olduk. Pandemiden dolayı son 2 yıldır eskisi gibi bayramlaşamıyoruz, o günleri özledik. İnşallah yeniden eski bayramlarımıza döneriz" dedi. - ÇANAKKALE

Bayram harçlıkları başkan amcadan
Bayram harçlıkları başkan amcadan
Bayram harçlıkları başkan amcadan
Bayram harçlıkları başkan amcadan
Bayram harçlıkları başkan amcadan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hande Yener Fatma Girik Kadir Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram harçlıkları başkan amcadan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 10:21:03. #1.15#

title