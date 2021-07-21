Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor

Haberler.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de son günlerde yaşanan vaka artışları korkuttu. Delta varyantından kaynaklanan artışa dikkat çeken uzmanlar temizlik ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatırken, uzun süren Kurban Bayramı nedeniyle tatile çıkan vatandaşların özellikle maskelerini indirmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "Maskenin çıkması virüsün bulaş hızını artırıyor" dedi.

Koronavirüsle mücadele devam ederken Delta varyantının etkisiyle vaka sayıları da artıyor. Uzun geçecek Kurban Bayramı tatilinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat çeken uzmanlar, virüsün hala var olduğunu söyleyerek, "Tokalaşma, öpüşme, sarılma gibi yakın temasla bulaşma oluyor. Pandemi bitmedi. Lütfen maskenizi çıkarmayın, mesafenizi azaltmayın, öpüşmeyin, sarılmayın, tokalaşmayın" sözlerine yer verdi.

"HAVALANDIRILMIŞ EVLERE GİRİN"

Sabah'ın haberine göre uzmanlar ayrıca, ev ziyaretlerinde havanlandırılmış evlerin önemine de dikkat çekerek, "Sevdiklerinizi bahçe, balkon, penceresi açılıp bol bol havalandırılmış evlerde ziyaret edin" sözlerine yer verdi.

"DENİZDE YÜZMEYİ TAVSİYE EDİYORUM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Başar, "Türkiye'de aşılama hızı azaldı. Herkese tatile gitmeden önce aşısını yaptırmasını öneriyorum. Delta varyantı da var, Avrupa'da sayılar artıyor. Daha önce de Avrupa'dan sonra bizde de pik yaşandı, yine olabilir. Tatil yerlerinde maske kuralına uyulmuyor. Sanki tatilde herkes korona değilmiş, PCR testleri yapılmış ve negatif gelmiş gibi bir hava var. Maske mesafe kurallarına uymalıyız. Birkaç hafta içinde de pik noktasını yaşayabiliriz. Tatilcilere denizde yüzmelerini öneriyorum, havuzlar daha riskli." ifadelerine yer verdi.

KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş ise "İnsanlar aşı da olsalar, hastalığı geçirmiş de olsalar geçirdikten sonra antikorları yüksek de olsa ana şartların hepsine sıkı sıkıya uymaları lazım. Bunlar da çok basit kurallar ve basit kurallar deyip göz ardı etmemek lazım. Toplandığımız ve kapalı ortamda aynı havayı soluduğumuz, maskelerimizi çıkardığımız zaman hastalığın bulaşma riski de artıyor. Bayramda da bir araya gelip kalabalık ortamlarda bulunuyoruz, bulaşma da artacaktır" dedi.

TEMİZLİĞE DİKKAT ETMEK GEREKLİ

Temizliğe dikkat çeken Kağıthane Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Keramettin Kurt, "Havuzlar doğru klorlanmış ise virüs bulaşmaz, güneşlenirken de sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Ortak kullanım alanlarında temastan sonra elleri yıkamak ve dezenfekte etmek gerekir." dedi.

Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak
Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Bülent Turan Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Alişan Müge Anlı Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Burak Elmas Mehmet Topal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 08:43:03. #1.16#

title