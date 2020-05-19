Bayram coşkusu balkonlarda ve statlarda yaşandı Bolu Atatürk Stadında yapılan etkinlikten detaylar Bolu'da düzenlenen araç konvoyundan detaylar BOLU - Bolu Belediyesi tarafından Karaçayır Mahallesi'nde araç konvoyu düzenlendi.

Bolu Atatürk Stadında yapılan etkinlikten detaylar Bolu'da düzenlenen araç konvoyundan detaylar BOLU - Bolu Belediyesi tarafından Karaçayır Mahallesi'nde araç konvoyu düzenlendi. BOLVOS Derneği, Bol-Off Derneği ve motosiklet gruplarının da katılım sağladığı konvoy, kentte tur attıktan sonra Sağlık Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'na geldi. Araçların geçtiği sokak ve caddelerde bulunan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan marşlara eşlik ederek alkış tuttu. Atatürk Orman Parkı'nda saat 19.19'u gösterdiğinde konvoya katılan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ise Bolu Atatürk Stadyumu'nda İstiklal Marşı okundu. Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren spor branşlarının antrenörleri ve sporcuları ile milli sporcular, törende açılan dev Türk bayrağının tarafında İstiklal Marşı'nı okudu. Öte yandan yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar da saat 19.19'da pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Kaynak: AA