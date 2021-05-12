Bayram arifesinde şehitlik ziyaretleri
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Bayram arifesinde şehitlik ziyaretleri

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Sivas'ta şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliğine gitti.

Burada Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, mezar taşlarını temizledi, kabirlere çiçek bıraktı.

Hakkari Çukurca'da 1995 yılında şehit olan Piyade Komando Er Abdülkadir Koç'un kardeşi Faruk Koç, hüzünlü bir bayram arifesinde olduklarını söyledi.

Koç, şehitlik ziyareti için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları için yetkililere teşekkür ederek, "Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü de şehitlik ziyaretinde bulundu.

Ayhan ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Bayram arifesinde şehitlik ziyaretleri
Bayram arifesinde şehitlik ziyaretleri
Bayram arifesinde şehitlik ziyaretleri
Bayram arifesinde şehitlik ziyaretleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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