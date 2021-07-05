Bayraklı kurban satış yeri Kurban Bayramına hazır
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Bayraklı kurban satış yeri Kurban Bayramına hazır

Bayraklı kurban satış yeri Kurban Bayramına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayraklı Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Doğançay'daki kurban satış yerinde hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldi.

Bayraklı Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Doğançay'daki kurban satış yerinde hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldi. Görevli ekipler, bu kapsamda denetim ve kontroller yaparken, Türkiye'nin birçok ilinden Bayraklı'ya gelen satıcılara; elektrik, su, tuvalet, duş, ilaçlama ve temizlik gibi konularda aralıksız hizmet veriliyor.

Kurban Bayramı öncesi Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde, Dağançay kurban satış yerinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilgili birimlerde görevli ekipler, gerekli hazırlıkları tamamlıyor. Satıcıların kullanımı için alanda bulunan sabit banyo ve tuvaletler düzenli olarak temizleniyor. 24 saat sıcak su ve elektrik hizmetleri ile satıcıların ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekipleri, ayrıca günlük su kullanımları için de vatandaşlara hizmet veriyor. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvanların yaş, sağlık belgeleri, küpeleri, pasaportları, sevk işlemleri gibi konularda kontroller yapıyor. Toplum sağlığı için düzenli olarak alanı temizleyen belediye ekipleri, sık sık da sulama yapıyor. Nöbetçi ekipler, bayram süresi boyunca alanda görev yapmaya devam edecek.

Bayraklı Belediyesi, bayram süresince Doğançay kurban satış ve kesim alanına gitmek veya kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için de ücretsiz servis imkanı sağlıyor. Kurban satış ve kesim alanına gidecek vatandaşlar, Bayraklı Sevgi Yolu Atatürk heykeli önünden 5 Temmuz Pazartesi itibarıyla 11: 00 ile 17: 00 saatleri arasında her saat başında ücretsiz servislerden yararlanabilecek.

Kaymakamlık kurban komisyonunca belirlenen kurban kesim yerleri ise şu şekilde; Doğançay Kurban Satış ve Kesim Yeri, Yeni Girne Pazar Yeri, Yamanlar Pazar Yeri, 75. Yıl Pazar Yeri, Özkanlar eski pazar yeri, Çamkıran Pazar Yeri ve Osmangazi Pazar Yeri - İZMİR

Bayraklı kurban satış yeri Kurban Bayramına hazır
Bayraklı kurban satış yeri Kurban Bayramına hazır
Bayraklı kurban satış yeri Kurban Bayramına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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