Bayraklı'da kadınların gücüne güç katacak AB projesi

Sabancı Vakfı Hibe programı kapsamında desteklenen ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ile Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA) tarafından yürütülen "Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz" projesinde Bayraklı Belediyesi pilot belediye seçildi. 8 ay sürecek proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerle yerel yönetim süreçlerine kadın katılımının artırılması hedefleniyor.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından, yerel yönetimler eliyle toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı, Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde uygulamaya geçirilecek. Bu kapsamda Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Kasım ayı meclis toplantısında Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından hazırlanan 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'na imza atmak üzere yetkilendirildi.

Neler yapılacak?

Buna göre, yerelde kadın - erkek eşitliğini geliştirmek için 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' oluşturulacak. Plan kapsamında kadınlara yönelik eğitim, istihdam, şiddet, katılım, kentsel hizmetler ve sağlık alanlarında politikalar belirlenecek ve hayata geçirilecek. Bu planı oluşturma ve uygulama aşamalarında tüm ilgili sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar yürütülecek. Proje, 18 Kasım'da açılış toplantısıyla başlayacak.

Hayatın her alanında kadınlarımıza değer veriyoruz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Milli ve manevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Eğitimden başlayarak kadınlarımızın hayatın tüm alanlarında güçlendirilmesi önceliğimiz. Günümüzde gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri de kadının toplumsal yaşamdaki saygınlığı ve hayatın her alanında karar mekanizmalarındaki yeri ile belirlenmektedir. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi olarak sosyal ve ekonomik hayatın her alanında büyük fedakarlıklar gösteren ve rol üstlenen kadınlarımıza hak ettikleri değeri vermeye devam ediyoruz. Pilot belediye olarak seçildiğimiz Avrupa Birliği projesi ile de ilçemizdeki kadınlarımıza ulaşıp, yerel yönetim süreçlerine katılmalarını artıracağız" diye belirtti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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