Bayraklı Cuma mesajları! Anlamlı ve Hadisli bayraklı cuma mesajları! Kısa Bayraklı cuma mesajları!

Bugün Müslüman aleminin en kutsal, en mübarek, en anlamlı günü. Yeni yılın ilk gününde, bütün Müslümanlar dini görevlerini ve ibadetlerini yerlerine getirirler. Bu anlamlı günde Hayırlı Cumalar mesajları, manalı Cuma mesajları 2020, dini en güzel Cuma mesajları paylaşılır. Bu mesajlar arasında en anlamlı olanlardan biri de Türk Bayraklı Cuma mesajlarıdır! Size en güzel ve en anlamlı bayraklı cuma mesajlarını sunuyoruz. Hayırlı Cumalar!

TÜRK BAYRAKLI CUMA MESAJLARI

Müslüman aleminin en mübarek ve en anlamlı bu cuma gününde, vatanımıza ve milletimize sağlık, sıhhat, huzur diliyor, sizlere en anlamlı bayraklı cuma mesajlarını sunuyoruz. Siz de bu mesajları sevdiklerinize gönderebilir, Instagram, Facebook, Whatsapp cuma mesajlarını paylaşabilirsiniz!

Bayraklı Cuma Mesajları

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Bayraklı Cuma Mesajları

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

Bayraklı Cuma Mesajları

Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Rabb'im bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile. Hayırlı Cumalar!

Bayraklı Cuma Mesajları

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar!

Bayraklı Cuma Mesajları

Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam ile. Hayırlı Cumalar!



Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun…

Bayraklı Cuma Mesajları

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Cumanız mübarek olsun.

Bayraklı Cuma Mesajları

Ve dünyadaki en büyük gurbet, insanın Rabbine uzak kalmasıdır. Cumanız mübarek olsun!

Bayraklı Cuma Mesajları

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud"a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.

Bayraklı Cuma Mesajları

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı Cumalar dilerim.

Bayraklı Cuma Mesajları

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

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