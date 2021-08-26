Bayraklı Belediyesinden dev istihdam desteği

Bayraklı Belediyesi, İŞKUR Hizmet Noktasının aktif çalışmaları ile binlerce kişiye istihdam sağlayarak İzmir'de fark oluşturan bir projeyi daha hayata geçirdi.

Bayraklı Belediyesi, İŞKUR Hizmet Noktasının aktif çalışmaları ile binlerce kişiye istihdam sağlayarak İzmir'de fark oluşturan bir projeyi daha hayata geçirdi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile yapılan protokolle bünyesinde İŞKUR masası kurarak, ilçenin en büyük sorunlarının başında gelen işsizliğe çözüm üretmeye çalışan Bayraklı Belediyesi, bu alandaki çalışmalarıyla benzer projeler yürüten belediyelere de örnek oluşturuyor. İşverenler ile iş arayanlar arasında köprü oluşturan Bayraklı Belediyesi İstihdam Ofisi, toplu görüşmelerini devam ettirirken, hizmet noktasının bugüne kadar 15 bini aşkın kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

Seçildiği günden bu yana işsizlikle mücadeleyi öncelikli projelerinin başında ele aldıklarını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı, tüm ülkede olduğu gibi işsizliğin yoğun yaşandığı ilçelerden biri; ancak biz işsizliği insanların kaderi olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bu yüzden göreve gelir gelmez belediyemiz bünyesinde İŞKUR Hizmet Noktasını kurduk. Öncelikli hedefimiz; işverenler ile iş arayanlar arasında sağlıklı ve sonuç alıcı bir köprü oluşturmak. Ne mutlu ki bugüne kadar 15 bini aşkın vatandaşımıza istihdam sağlamak konusunda rehberlik etmişiz. İşverenler ve iş arayan vatandaşlarımızı buluşturduğumuz toplu görüşmelerimiz ise devam ediyor. İstihdam konusunda Bayraklı'da bugüne kadar örneği görülmemiş bir çalışma içine girdik. Başladığımız projelerimiz ve hazırlığını yürüttüğümüz çalışmalarımızla da ilçemizdeki işsizliği en aza indirecek çözümleri üretiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı