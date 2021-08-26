Bayraklı Belediyesinden dev istihdam desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayraklı Belediyesinden dev istihdam desteği

Bayraklı Belediyesinden dev istihdam desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayraklı Belediyesi, İŞKUR Hizmet Noktasının aktif çalışmaları ile binlerce kişiye istihdam sağlayarak İzmir'de fark oluşturan bir projeyi daha hayata geçirdi.

Bayraklı Belediyesi, İŞKUR Hizmet Noktasının aktif çalışmaları ile binlerce kişiye istihdam sağlayarak İzmir'de fark oluşturan bir projeyi daha hayata geçirdi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile yapılan protokolle bünyesinde İŞKUR masası kurarak, ilçenin en büyük sorunlarının başında gelen işsizliğe çözüm üretmeye çalışan Bayraklı Belediyesi, bu alandaki çalışmalarıyla benzer projeler yürüten belediyelere de örnek oluşturuyor. İşverenler ile iş arayanlar arasında köprü oluşturan Bayraklı Belediyesi İstihdam Ofisi, toplu görüşmelerini devam ettirirken, hizmet noktasının bugüne kadar 15 bini aşkın kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

Seçildiği günden bu yana işsizlikle mücadeleyi öncelikli projelerinin başında ele aldıklarını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı, tüm ülkede olduğu gibi işsizliğin yoğun yaşandığı ilçelerden biri; ancak biz işsizliği insanların kaderi olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bu yüzden göreve gelir gelmez belediyemiz bünyesinde İŞKUR Hizmet Noktasını kurduk. Öncelikli hedefimiz; işverenler ile iş arayanlar arasında sağlıklı ve sonuç alıcı bir köprü oluşturmak. Ne mutlu ki bugüne kadar 15 bini aşkın vatandaşımıza istihdam sağlamak konusunda rehberlik etmişiz. İşverenler ve iş arayan vatandaşlarımızı buluşturduğumuz toplu görüşmelerimiz ise devam ediyor. İstihdam konusunda Bayraklı'da bugüne kadar örneği görülmemiş bir çalışma içine girdik. Başladığımız projelerimiz ve hazırlığını yürüttüğümüz çalışmalarımızla da ilçemizdeki işsizliği en aza indirecek çözümleri üretiyoruz" dedi. - İZMİR

Bayraklı Belediyesinden dev istihdam desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bayraklı Belediyesinden dev istihdam desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 10:49:56. #1.15#

title