Bayraklarla donattıkları ilçede Mehmetçiğe destek verdiler

07.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:10

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destek amacıyla Muş'un Hasköy ilçesinde oturan vatandaşlar, ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e, bir destek de Hasköy ilçesinden geldi. Bölge halkı, kahraman Mehmetçik'in moral ve motivasyonunu artırıp, destek olmak amacıyla, ev ve iş yerlerini Türk bayrağıyla donattı. Devlet ve orduyla omuz omuza olduklarını göstermek için ilçe meydanında toplanan halk, birlik ve beraberlik mesajları verip, kahraman Mehmetçik'in Suriye'de bugüne kadar gerçekleştirdiği başarıyı kutladı. Kahvehaneler başta olmak üzere ev ve iş yerlerinin ay yıldızlı bayraklarla donatıldığı ilçede toplanan vatandaşlar adına açıklama yapan Hasköy İlçe Belediye Başkanı Hikmet Karayel, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devletin, hükümetin ve ordunun yanında yer alacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucu sağlanan ateşkesi desteklediklerini belirten Başkan Karayel, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşmeler sonrasında Türkiye'nin birçok istediği konuda, Suriye'deki halkın refahı için, mağdur halkın geleceği için güzel adımlar atıldığına inanıyoruz. Biz halk olarak, o mutabakatı destekliyoruz. Biz hükümetimizin, ordumuzun yanındayız" diye konuştu.'TÜRK ASKERİNE SİLAH DOĞRULTAN ELLER KIRILDI VE KIRILACAK'Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı ile gazilere acil şifalar dileğinde bulunan Başkan Karayel, "Şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Büyük bir acı yaşadık. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Suriye'nin binlerce askerini imha ettik, birçok askeri tesisatlarını yerle bir ettik, uçaklarını düşürdüler, hava sistemlerini bozdular ve inşallah Esad bundan bir ders alır, çünkü büyük devletler bile Esad'a ders vermedi ama Türkiye ordusu İdlib'de güzel bir ders verdi. İnşallah bunlara güzel bir ders olur, inşallah onlar da bundan sonra tedbirli olurlar. Türk askerine bir daha silah doğrultmazlar, o silah doğrultan eller her zaman kırıldı ve kırılacaktır" diye konuştu

"İnşallah bundan sonra Suriye'de huzur ve güven hakim olur" temennisinde bulunan Başkan Karayel, "Oradaki Müslüman kardeşlerimiz rahat evlerine dönmüş olurlar, inşallah bu mutabakatın sonucunda o ülke huzura kavuşur, o millet huzura kavuşur" dedi.

Kaynak: DHA