Baykan'da orman yangını
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Baykan'da orman yangını

Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

04.08.2020 18:16 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:21

Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Atabağı beldesi ile Karakaya köyü arasındaki Kutlu mezrası yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Baykan, Atabağı ve Veysel Karani belde belediyelerinin itfaiye araçları, Siirt, Bitlis, Batman, Diyarbakır Orman İşletme müdürlükleri, Jandarma ekipleri, güvenlik korucuları ve 100'e yakın vatandaş, yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 20 hektarlık alana yayılan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Baykan'da orman yangını

Kaynak: AA

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