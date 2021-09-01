Bayılan eğitmenin ilk müdahalesini doktor başkan yaptı

Bayılan eğitmenin ilk müdahalesini doktor başkan yaptı Kayseri'de düzenlenen bir etkinliğe katılan kadın eğitmen, bir anda bayılarak yere yığıldı.

Bayılan eğitmenin ilk müdahalesini doktor başkan yaptı

KAYSERİ - Kayseri'de düzenlenen bir etkinliğe katılan kadın eğitmen, bir anda bayılarak yere yığıldı. Eğitmenin bayıldığını gören Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milletvekili İsmail Tamer ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yardıma koştu.

Kent meydanında bulunan tarihi Kayseri Kalesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Spor A.Ş. eğitmenlerinden Hatice Bayram, bir süre sonra protokolün önünde bayılarak yere düştü. Bayram'ın yere düştüğünü gören Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış gencin yanına geldi. Bayram'ın ilk müdahalesini yaparak kendine getiren Başkan Büyükkılıç, daha sonra sağlık ekiplerine bilgi verdi. Hatice Bayram, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bayram'ın ilk müdahalesini yapan Başkan Büyükkılıç, genç eğitmenin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut