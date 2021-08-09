Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı filmi konusu nedir?

Bedran Güzel'in yönettiği, İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı, Türk komedi filmi Bayi Toplantısı bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı filmi konusu nedir?

21 Şubat 2020'de vizyona giren, komedi türündeki film izleyici tarafından ilgiyle karşılaştı. Peki, Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı filmi konusu nedir?

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bayi toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık

Doğu Demirkol - Adem

Büşra Pekin - Övgü

Safa Sarı - Demircan

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman