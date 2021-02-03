Bayhoca kimdir? Kuruluş Osman Bayhoca kim, gerçek adı ne? Bayhoca nasıl öldü? Tarihte Bayhoca kimdir?

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde, Osmanlı Dönemi'nde yaşamış olan Bayhoca gündeme gelmiştir. Tarihe iz bırakmış kişilerden birisi olan Bayhoca kimdir? Kuruluş Osman Bayhoca kim, gerçek adı ne? Bayhoca nasıl öldü, kim öldürdü? Tarihte Bayhoca kimdir ve önemi nedir? Bayhoca'yı canlandıran Yağızkan Dikmen kimdir?

Çarşamba akşamları ATV ekranlarına gelen kuruluş Osman dizisinde, Osmanlı tarihine yön vermiş ve iz bırakmış birçok şahdiyetin ismi geçmektedir. Bu bölüme Bayhoca damga vurdu! Osmanlı Cihan Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyi olan Savcı Bey'in oğlu Bayhoca internette merak edildi. Peki, Bayhoca kimdir? Kuruluş Osman Bayhoca kim, gerçek adı ne? Bayhoca nasıl öldü, kim öldürdü? Tarihte Bayhoca kimdir ve önemi nedir? Bayhoca'yı canlandıran Yağızkan Dikmen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TARİHTE BAYHOCA KİMDİR?

Bayhoca (1268 - 1284, Hamzabey, İnegöl), Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Saru Batu Savcı Bey'in iki oğlundan birincisidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Annesi Lena Hatun'dur.

BAYHOCA NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Bayhoca 16 yaşında İnegöl'ün Hamzabey ilçesinde ölmüştür. Bayhoca,Ermeni Beli Muharebesi (1284) esnasında ölmüştür.

YAĞIZKAN DİKMEN KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Bayhoca karakterini Yağızkan Dikmen canlandırmaktadır. Yağızkan Dikmen Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu Kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.