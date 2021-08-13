Baydilli selden hasar gören yerleri inceledi
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Baydilli selden hasar gören yerleri inceledi

Baydilli selden hasar gören yerleri inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Horzum Kırsal Mahallesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri hayatın normale dönmesi için tüm imkanlarıyla seferber oldu.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Horzum Kırsal Mahallesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri hayatın normale dönmesi için tüm imkanlarıyla seferber oldu.

Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Horzum Kırsal Mahallesinde dün etkili olan yağış sonrası bölgede çalışma başlattı. Ekipler, selden etkilenen Horzum Mahallesinde çamur temizliğinin yanı sıra tahrip olan yollarında onarım çalışmasını yapıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Sel olayının yaşandığı Horzum Kırsal Mahallesini ziyaret edip incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baydilli, "Dün Karaköprü'müzün kırsal kesimlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 45 Dakika süren yağışla birlikte Horzum Mahallemizde sel ve su taşkını yaşandı. Ekiplerimizle birlikte bölgede gerekli incelemeleri yapıyoruz. Karaköprü Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Ekiplerimiz, bozun yollarda gerekli çalışmalara başladılar. Burada önemli olan herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması. İnşallah bu tür olayları bir daha yaşamayız. Horzum mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde kış ayları gelene kadar yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. - ŞANLIURFA

Baydilli selden hasar gören yerleri inceledi
Baydilli selden hasar gören yerleri inceledi
Baydilli selden hasar gören yerleri inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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