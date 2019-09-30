Baydili gezilerini sürdürüyor

30.09.2019 11:39

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede alan gezilerini sürdürüyor.



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Baydilli alan gezileri kapsamında Seyrantepe, Narlıkuyu ve Güllübağ mahallelerinde teknik ekibiyle inceleme yaparken, saha gezisi sırasında fen işleri, temizlik işleri ve park ve bahçeler müdürlüğünün yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı.



İlçede alan gezilerini sürdüren Baydilli, "Biz ilçemizi seviyoruz ve bu ilçede yaşayan vatandaşlarımızın minimum sorunla karşılaşması için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Ekibimizle birlikte sabahın erken saatlerinde mahallelerimizde adım adım geziyoruz ve çalışmaları, sorunları inceliyoruz. Her geçen gün büyüyen ilçemizde tabi ki her gün yeni ihtiyaçlar doğuyor ve yeni sorunlar oluşuyor ama biz bunları karşılamak için çalışıyoruz. Her zaman mahallelerimizde gezeceğiz ve vatandaşlarımızın arasında olacağız, ilçemizi hep birlikte kalkındıracağız " diye konuştu.



Baydilli mahallelerde yapılan çalışmalarla ilgili birim müdürlerinden ve teknik personelden bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA