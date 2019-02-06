Bayburtlular 'Cumhur İttifakı'nın Yanında

Bayburtlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden, Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a destek mesajı.

AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, MHP İlkadım Kadın Kolları Başkanı Gülşah Arslan ile birlikte Bayburtlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine iadeyi ziyarette bulunan Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ev sahibi Bayburtlu MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, Dernek Başkanı Hakan Tali, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üzeyir Bahadur, Bayburtlular Derneği Zeytinlik Mahallesi Sorumlusu Cuma Akkuş ve Bayburtlular karşıladı.

"Desteğimiz Cumhur İttifakı'na"

Ziyaret programında bir konuşma yapan Bayburtlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Tali, "Manevi olarak her zaman yanımızda olan sadece bizlere değil, Samsun'daki tüm hemşehri derneklerine kucak açarak desteğini esirgemeyen Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yanındayız, destekçisiyiz" dedi.

Hemşehrilik kültürünün önemine vurgu yapan MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, "Samsun'un mayasını, birlik ve beraberliğini tesis eden hemşehrilik kültürünün Samsunluluk ruhunun öznesidir. Buradaki birlikteliğimiz mikro milliyetçilik değil, dostluğun kaynaşmasıdır, şehrin kazanımlarıdır" diye konuştu.

AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar ise, "Bayburtlulara yaptığımız her ziyarette hiçbir zaman misafir gibi olmadık. Evimizde gibi hissettik. Bu güzel birliktelik için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Mikro milliyetçilik değil, makro kardeşlik"

Kimseyi memleketi ile ayrıştırmadan kucakladıklarını ifade eden Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Mikro milliyetçilik Samsun'a zarar veriyor. Samsun'da Bayburtlu, Gümüşhaneli, Rizeli, Trabzonlu, Artvinli, Ordulu,Tokatlı gibi bir sürü hemşehri var. Bu şehir tüm bölge insanını kucakladı. Çocuklarımızı birlikte büyüttük. Biz kaynaştık. Bir olduk. Birlikte olduk. Hep birlikte Samsunlu olduk. Akraba olduk. Kız alıp, kız verdik. Benim damadım Kavaklı. Samsun'u mikro milliyetçilikle ayrıştırmaya biz fırsat vermedik. Siz de vermeyin. Mikro milliyetçilik şehre ve kente zarar. Mikro milliyetçilik değil, makro kardeşliği güçlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.

"Ortak paydamız memleket"

Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yola çıktıklarını ifade eden Başkan Tok, "Hep birlikte istişare halindeyiz. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yola çıktık. Safımız da yolumuz da belli. Cumhur İttifakı'na sıkı sıkıya bağlıyız. Ortak paydamız memleket. Birliktelik sahada yansıyor" açıklamalarında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA