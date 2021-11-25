Bayburt yağan karla beyaza büründü

BAYBURT (İHA) - Bayburt kent merkezi yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.

Bayburt'ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur havanın soğumasıyla kara dönüştü. Güne bembeyaz örtüyle uyanan Bayburtlular, karın tadını çıkardı.

Yaşanan kuraklık nedeniyle karın yağmasından mutlu olan vatandaşlar, "Bu sene kar biraz gecikti. Bayburt kent merkezine mevsimin ilk karı yağınca sevindik. Çiftçimizin yüzü güldü" ifadelerine yer verdiler.

Öte yandan kar ve tipi yüksek kesimlerde daha fazla etkili oldu. Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı güzergahında ilgili ekipler karla mücadele çalışması yaparak yolda bir sorun yaşanmaması için çaba sarf etti. Trafik ekipleri de sürücülere uyarılarda bulundu.

Kardan tamamen kışın hüküm süremeye başladığı Bayburt - Trabzon sınırındaki köy ve yaylalarda ise görsel şölen oluştu. Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köylerinde ahşap evler karla adeta bütünleşti.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklı devam edeceğini kaydetti.

(Öznur Demir-İHA)