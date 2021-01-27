Bayburt'un kadim kültürü "Bilgi Evi" ile geleceğe aktarılacak

Bayburt Üniversitesinde oluşturulan "Bilgi Evi" ile kentin tarihi, kültürel özellikleri gelecek nesle aktarılacak.

PTT Genel Müdürlüğünün desteğiyle Bayburt Üniversitesinin Baberti Külliyesinde inşa edilen Bilgi Evi, kentin kadim kültürünü yansıtan objeleri bünyesinde barındırıyor.

Kentin kültürel yapısını koruma ve yaşatma amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında inşa edilen, Bayburt evi şeklindeki yapı içerisinde, kentteki eski mekanların sahiplerinden temin edilen zap, küp, sahan, tecir, fiske, fennos, yayık, ihram tezgahı, güğüm, orak, güveç gibi geçmişte günlük yaşamda kullanılan eşyalar bulunuyor.

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Aşçılık ile Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencilerinin aktif kullanarak ürün ortaya koyacağı mekan, barındırdığı tarihi ve kültürel objelerle müze işlevi de görecek.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt'a gelen öğrenci ve akademisyenlere kentin tarihi mirasını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Baberti Külliyesinde inşa edilen yapının da bu kapsamda kendileri için önemli olduğunu belirten Coşkun, "Şehrimize gelen öğrencilerimize hem Bayburt'un tarihi mirasını anlatmaya çalışıyoruz hem de Bayburt evlerinde, konaklarında, köşklerinde olan unsurların ne anlama geldiğini anlatıyoruz. Buralarda kullanılan eşyaları tanıtıyoruz." dedi.

Projeyle öğrencilerin kentin tarihi ve kültürünü sadece görerek değil yaşayarak öğreneceklerini vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

"Bilgi Evi'ni Sanat ve Tasarım Fakültemiz ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzun Turizm Otelcilik Bölümündeki öğrencilerimiz beraberce kullanacaklar. Burada mesela aşçılık programında öğrencilere tandırda yemekler öğretilecek. Sanat ve Tasarım Fakültemiz Bayburt ürünlerini, Bayburt kilimini, Soğanlı halısını ve ev hanımlarının geçmişte yaptığı bir takım sanatsal faaliyetleri orada öğrencilere göstermiş olacaklar. Bayburt kilimini, halısını, ehramını orada tanıtmış olacaklar. Yine aşçılık bölümü öğrencilerimiz de Bayburt'a ait lezzetleri yapmayı öğrenecekler."

Bilgi Evi'nin kent hafızasını barındıran bir müze olarak turistlere de hizmet vereceğini aktaran Coşkun, "Burayı bir müze gibi düşünün. Ziyaret edecek insanlar Bayburt tarihini ve kültürünü burada görecekler, yaşayacaklar. Bizde üniversite öğrencilerimizi yetiştireceğiz burada. Bilgi Evi'mizi yaparak üniversitemize bağışlayan PTT'ye teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Coşkun, Bilgi Evi'ndeki eşyaların kentteki eski mekanların sahipleri tarafından bağışlandığını belirterek, bağışta bulunanlara da teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci