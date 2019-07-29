Bayburt'tan Gece Yolcuları geçti

Bayburt'ta Türk Dünyası'nın ortak değeri Dede Korkut adına bu yıl 25. si düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında gerçekleştirilen konser maratonu Gece Yolcuları konseri ile devam etti. Etkinlikte ilk olarak Bayburt Halk Eğitim Merkezi folklör ekibi sahne aldı. Bayburt barının en güzel örneklerini sergileyen folklör ekibi büyük alkış aldı. Halk oyunlarından sonra sahne sırası Bayburtlu sanatçılar Nuray Şimşek ve Ogan Han'a geldi. Nuray Şimşek ve Ogan Han seslendirdikleri birbirinden güzel türkülerle Bayburtlulara güzel bir gece yaşattı. Daha sonra sahneye çıkan Türk rock müziğinin en önemli temsilcilerinden Gece Yolcuları gurubu deyim yerindeyse Bayburt'u salladı. En güzel şarkılarını Bayburtlular için seslendiren Gece Yolcuları'nın tüm şarkılarına dinleyenler hep bir ağızdan eşlik etti. Naci Ahıskalıoğlu'nun sunduğu ve Bayburtluların eğlenceye doyduğu gece Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin gurubun solisti Edis İlhan'a plaket vermesiyle sona erdi. Programda Başkan Pekmezci'de seslendirdiği şiirle vatandaşlardan alkış aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA