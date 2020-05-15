Bayburt'ta yeni endemik bir bitki türü bulundu
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Bayburt'ta yeni endemik bir bitki türü bulundu

Bayburt Üniversitesinin çalışmalarıyla, Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan önemli güzergahlardan olan Bayburt Kop Dağı geçidinde yeni bir sümbül türü bulundu.

Bayburt'ta yeni endemik bir bitki türü bulundu
15.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:05

Bayburt Üniversitesinin çalışmalarıyla, Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan önemli güzergahlardan olan Bayburt Kop Dağı geçidinde yeni bir sümbül türü bulundu.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Abdurrahman Sefalı, 2018-2019 yıllarında gerçekleştirdiği saha çalışmaları sırasında, Kop Dağı geçidinin aşırı eğimli ve çarşak diye bilinen sık taşlık alanlarında, kendine has yaprak ve çiçek özelliklerine sahip olduğunu fark ettiği bir bitki hakkında, Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım'la birlikte çalışmalar yaparak, kır sümbülü (Bellevalia) türüne ait yeni endemik bir bitki buldular.

Bayburt Üniversitesi ve Ege Üniversitesinde görev yapan alanında uzman bu iki bilim insanı, konu üzerinde gerçekleştirdikleri ortak çalışmalar sonucunda bu bitkinin şimdiye kadar literatürde ismi yer almayan bir tür olduğu sonucuna vardı. Bitkinin daha önce keşfedilmemiş olduğunu fark eden ve yaptıkları çalışmalarla önemli bir buluşa imza atan öğretim elemanları, buldukları bu yeni bitkiyi Bayburt'a atfederek "Bayburt Sümbülü" ("Bellevalia Bayburtensis") ismini verdiler.

Bayburt Üniversitesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Abdurrahman Sefalı'nın, coğrafik açıdan nadir ve endemik bitkilerin yer aldığı Bayburt Kop Dağı Bahtlı mevkiinde yaptığı özel bitki çalışmalarında fark ettiği bu özel bitki hakkında, Ege Üniversitesi öğretim elemanlarından Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek, bilimsel bir makale hazırladılar. Hazırladıkları makalenin yurt dışındaki bilimsel bir dergide yayımlanması ile birlikte yeni keşfedilen bu bitki türü "Bayburt Sümbülü" adı ile literatüre girmiş oldu.

Yeni keşfedilen sümbül türünün sayısının az ve yayılış alanının oldukça dar oluşu nedeniyle neslinin tehlike altında olduğuna değinen Dr. Sefalı; Bayburt'un doğası ile sürekli keşfedilmeyi bekleyen özel alanlar ve özel bitkilerle dolu olduğunu ifade etti. Bayburt ve çevresinin bu tür bilimsel çalışmalar için önemli yerler olduğuna vurgu yapan Dr. Sefalı, keşfettikleri 'Bayburt Sümbülü'nün de buna bir örnek olduğunu belirtti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere, tüm akademik ve idari paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Öğr. Gör. Dr. Sefalı, yaptıkları saha çalışmalarında her gün yeni bir tür bulma heyecanı ile çalışmalara daha büyük bir motivasyonla devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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