Bayburt'ta ihtiyaç sahipleri için 'hayır mağazası'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayburt'ta ihtiyaç sahipleri için 'hayır mağazası'

Bayburt'ta ihtiyaç sahipleri için 'hayır mağazası'
Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ - Haberler | Güncel

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde Türk Kızılayı'nca ihtiyaç sahibi aileler için hayır mağazası açıldı.

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde Türk Kızılayı'nca ihtiyaç sahibi aileler için hayır mağazası açıldı. Ayakkabıdan kıyafete kadar birçok eşyanın yer aldığı mağaza Ramazan Bayramı'na kadar açık olacak.

Bayburt Kızılay Şubesi gönüllüleri, Aydıntepe'de, ihtiyaç sahibi aileler için hayır mağazası açtı. Ayakkabı, mont, gömlek, kazak, pantolon, elbise gibi birçok eşyanın yer aldığı mağazayı ziyaret eden ihtiyaç sahipleri, hiçbir ücret ödemeden ihtiyaçlarını giderebiliyor. Ramazan Bayramı'na kadar açık olan mağazaya önümüzdeki günlerde yeni eşyaların da eklenmesi planlanıyor.

'BÖYLE PROJELERİN DEVAMINI DİLİYORUZ'Proje hakkında konuşan Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan, "İhtiyaç sahibi ailelerin, elbise ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılama adına böyle bir yer açıldı. Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerimize de ulaştık. Onlar da gelip buradan ihtiyaçlarını karşılayacaklar, böyle projelerin devamını diliyoruz. Bu projeyi düşünen, hazırlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, kaymakamlık olarak destek olmaya devam edeceğiz" dedi.Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "Türk Kızılayı'na teşekkür ediyorum, gençlerin duyarlı olması çok güzel. İhtiyaç sahibi ailelere bu yardımı götürmek için Kızılay, elinden geleni yapıyor. Biz de Aydıntepe Belediyesi olarak elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" diye konuştu.'ONLARIN MUTLULUĞU BİZİ DE MUTLU EDİYOR'İhtiyaç sahibi ailelere bayram öncesi destek olmak istediklerini ifade eden Bayburt Genç Kızılay Başkanı Hasan Türkoğlu ise, "Buraya gelen vatandaşlarımız ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ramazan Bayramı'na mutluluk katmak istedik, böyle bir projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Buraya gelen insanlarla ilgilenmek, onların mutlu olduğunu görmek, bir çocuğun gözündeki mutluluğu görebilmek bizi de mutlu ediyor. Amacımız, ihtiyaç sahibi ve hayırsever insanları bir araya toplayarak, iyiliğe ve umuda yol açmak, gönül bağı kurabilmek" şeklinde konuştu.

Bayburt'ta ihtiyaç sahipleri için 'hayır mağazası'
Bayburt'ta ihtiyaç sahipleri için 'hayır mağazası'
Bayburt'ta ihtiyaç sahipleri için 'hayır mağazası'
Bayburt'ta ihtiyaç sahipleri için 'hayır mağazası'
Bayburt'ta ihtiyaç sahipleri için 'hayır mağazası'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Nur Sürer Mehtap Ar Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayburt'ta ihtiyaç sahipleri için 'hayır mağazası'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:56:13. #1.14#

title