Bayburt'ta Geleneksel Bayramlaşma Açık Havada Yapıldı

Bayburt'ta Geleneksel Bayramlaşma Açık Havada Yapıldı Bayburt'ta mahalle odalarında gerçekleşen geleneksel bayramlaşma, bu bayramda Koranavirüs salgını dolayısıyla açık havada yapıldı.

Bayburt'ta Geleneksel Bayramlaşma Açık Havada Yapıldı

Bayburt'ta mahalle odalarında gerçekleşen geleneksel bayramlaşma, bu bayramda Koranavirüs salgını dolayısıyla açık havada yapıldı.

Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, CHP İstanbul Milletvekili Sayın Gökhan Zeybek ve Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Valilik binası önünde düzenlenen törende, kurum amirleri, siyasi parti il başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bayramlaştı.

Başkanımız Pekmezci, Mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bu vesileyle buradaki tüm çalışma arkadaşlarımızın ve hemşehrilerimizin bayramını yürekten kutluyorum. Rabbim nice bayramlarda birlik ve beraberlik içerisinde, yarınlarımızda daha güzel bir ülkede ve daha güzel bir Bayburt'ta yaşama imkanımızın olması ümidiyle hepinizin en içten duygularla saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Rabbim nice güzel bayramlarda bir araya getirsin. Kazasız, belasız nice bayramlar diliyorum" dedi.

Şehrimizin huzur içerisinde bayram geçirdiğini kaydeden Vali Epcim ise, "Müslümanlar için çok önemli olan Kurban Bayramını birlikte eda etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her ilde bazı geleneksel bayram kutlamaları yapılır. Bayburt'umuzdaki bayram kutlamaları genellikle köy ve mahalle odalarında yapılırdı. Ama bu yıl salgın dolayısıyla açık havada yaptık. Devletimizin bu konuda önemli çaba ve ciddiyeti var. Biz bunu bayramlaşma töreninde yansıtmak istedik. " dedi.

Milletvekili Zeybek de katılımcıların bayramını tebrik etti ve bayramı memleketinde geçirmenin verdiği huzuru dile getirdi.

Geleneksel bayramlaşma, Polis Evi ve İl Jandarma Komutanlığı ziyaretiyle devam etti.

Bayramlaşma törenine Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, CHP İl Başkanı Necip Erel, İyi Parti İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Saadet Partisi İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Bayburt Belediyesi Eski Başkanı Mete Memiş, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Vali Yardımcıları, Belediye Meclis Üyelerimiz, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Habermetre