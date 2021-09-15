Bayburt'ta 'Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir zamanlar Selçuklu' sergisi açıldı - Haberler
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Bayburt'ta "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Haberler | Yerel

Bayburt'ta "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı Bayburt'ta, "Cihad-ül Ekber Danişmendiler ve Bir zamanlar Selçuklu" projesi kapsamında, Selçuklu ile Danişmendiler dönemine ait şapkalar, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı...

Bayburt'ta "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı

BAYBURT - Bayburt'ta, "Cihad-ül Ekber Danişmendiler ve Bir zamanlar Selçuklu" projesi kapsamında, Selçuklu ile Danişmendiler dönemine ait şapkalar, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı sergi açıldı.

Taşhan'da açılan sergide, Işın Fırat'ın heykelleri, Aynur Atayurt'un yağlı boya çalışmaları, Hüseyin Gürkan Akkuş'un keçeden yapılmış başlıkları, Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nün kostümleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bayburt Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ve davetlilerin katımıyla gerçekleşen açılışın ardından Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat tarafından sergi hakkında bilgi verildi.

Serginin Kültür Bakanlığının himayesinde, Telif Hakları Genel Müdürlüğü katkısı ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştiğini aktaran Işın Fırat, Ahlat'tan İstanbul'a tüm Anadolu'yu gezdiklerini, Karadeniz bölgesi turunu ise Bayburt sergisi ile başlattıklarını söyledi.

Serginin içeriği hakkında bilgi veren Fırat, "Sultanlar, hanım sulatanlar, baniler, ulemaların yer aldığı, replika kostümlerin olduğu 12'si Danişmendlilere, 12 tanesi de Selçuklulara ait olmak şartıyla 80'e yakın karakteristik heykellerin bulunduğu, menkıbe tasviri dediğimiz yaşanmışlıkları tasvir eden yağlı boya çalışmalarının yer aldığı bir sergi" dedi.

Sergi ile özellikle gençlere ve çocuklara geçmişi anlatmak, tarih bilinci oluşturmak istediklerini söyleyen Fırat, "Ecdadımıza vefa borcumuzu ödeyebilmek için Anadolu yollarına düştük. Çocuklarımız Caca Bey'in Rasathanesini, Çaka Bey gibi büyük bir denizcimizi, Mimar Sinan'ımızı, Mevlana Celaleddin Rumi'mizi de bilsin istiyoruz. Bunu da geleneksel öğretinin dışına çıkarak, sanatla buluşturarak sunuyoruz" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile vatandaşların katıldığı sergi, 19 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Bayburt'ta Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir zamanlar Selçuklu sergisi açıldı

Bayburt'ta Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir zamanlar Selçuklu sergisi açıldı

Bayburt'ta Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir zamanlar Selçuklu sergisi açıldı

Bayburt'ta
İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bayburt'ta 'Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir zamanlar Selçuklu' sergisi açıldı - Haberler
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