Bayburt'ta "28 Şubat'ın Manşetleri" sergisi açıldı

Bayburt'ta "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat'ın 24. yılında "28 Şubat'ın Manşetleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

AK Parti İl Başkanlığınca Türk Dünyası Parkı'nda açılan sergide, 28 Şubat sürecinde gazetelere atılan manşetler yer aldı.

Sergiyi gezen AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, 28 Şubat'ın millet iradesine, değerlerine ve inancına yapılan bir darbe olduğunu söyledi.

28 Şubat'la birçok kişinin siyasi görüş ve inancından dolayı çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel haklarının ellerinden alındığını ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edildi. 'Yeşil sermaye' adı altında ötekileştirildi. 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı yapmaya çalışanlar, milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Son olarak da 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin inancı ve feraseti ile darbelere son bir darbe daha vurulmuş oldu."

Sergi açılışına İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, parti teşkilatı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci