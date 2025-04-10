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Bayburt KYK kız yurdunda ne oldu? Sultan Fahriye Kız Yurdu'nda ne oldu?

Bayburt KYK kız yurdunda ne oldu? Sultan Fahriye Kız Yurdu'nda ne oldu?
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Bayburt'ta Sultan Fahriye Kız Yurdu ile ilgili iddialar gündem oldu.. Peki, Bayburt KYK kız yurdunda ne oldu? Sultan Fahriye Kız Yurdu'nda ne oldu?

Bayburt KYK kız yurdunda yaşananlar gündem oldu. Peki, Bayburt KYK kız yurdunda ne oldu? Sultan Fahriye Kız Yurdu mescidinde cinayet işlendi mi?

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Bayburt KYK kız yurdunda ne oldu? Sultan Fahriye Kız Yurdu mescidinde namaz kılan kız öldürüldü mü?


BASIN AÇIKLAMASI

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bayburt'ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet" iddiası doğru değildir.

Yurtta barınan bir öğrencimiz mescitte tek başınayken kendisine zarar vermiştir.

Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin ardından öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir.

Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrencilerin yaşanan olayı farklı yorumlaması üzerine yurt yönetimine yönelik protesto eylemi yapılmıştır.

Protesto yapan öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır.

Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAYBURT VALİLİĞİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Bayburt KYK kız yurdunda ne oldu? Sultan Fahriye Kız Yurdu mescidinde namaz kılan kız öldürüldü mü?

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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